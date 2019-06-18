Жінка-священик, яка палить: як працюють протестантські церкви у Швейцарії

У Швейцарії жінки-священики – це звична справа. Та навіть якщо пастор у спідниці палитиме біля церкви – віряни її в цьому не звинуватять. Бо власна свобода в країні – понад усе.

Корін Бауман вже понад 20 років несе слово боже, і всі ці роки не приховує своєї звички палити. Така ж свобода панує і всередині церкви. Якщо господар просить – можна зайти і з собакою.

Корін – пастор протестантської церкви, яка загалом вільніша за інші християнські конфесії. Тут давно не забороняють жінкам брюк або непокритого волосся чи служити нарівні з чоловіками. Перша жінка-пастор у Швейцарії заступила на посаду майже 100 років тому.

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Корін, після закінчення факультету теології, довелося виборювати своє місце. У її церкві багато особистісного. А органістка Ріе – сама з Японії, але після заміжжя живе у Швейцарії, – грає там музику, яка їй до душі. Жодних обмежень.

Для Корін головне, щоб кожний вірянин після її служби йшов додому трохи щасливішим. Якщо не все вдалося донести до людей – радиться вдома з чоловіком. Він – теж пастор. Але вже на пенсії.

А у Веронік Чанс більше 15 років пасторського досвіду. За цей час зрозуміла, чим різняться жінки від чоловіків-пасторів – на її думку жінки більш здатні на співчуття.

Веронік переходить до іншої парафії, а Корін за чотири місяці йде на пенсію. Та жінок-пасторів менше не стане – зараз їх уже третина по всій Швейцарії. Далі буде: на факультетах теології наразі половина студентів – дівчата.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що ПЦУ заборонила священикам балотуватися до Ради.

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