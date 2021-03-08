Жінки на передовій: як святкували 8 березня на Донбасі

Дівчат на передовій зустрінеш не часто. Тож і не дивно, що кожен боєць намагається якось їм допомогти. І тут не важливо чи то 8 березня, чи будь-який інший день.

На передовій жінки на рівні з чоловіками і їм ніколи розслаблятись, адже ворог не має відпочинку. Дівчата зізнаються, що, звичайно, приємно отримувати допомогу та чути приємні слова від бойових товаришів, але на фронті такі речі не є найважливішими.

Останнім часом ворог як ніяк активізувався та продовжує невпинно обстрілювати українські позиції.

За перший тиждень окупанти 43 рази порушили режим тиші. Зокрема гатили з гранатометів та мінометів, активізувались ворожі снайпери.

Також неодноразово українські військовослужбовці збивають ворожі безпілотники.

Окрім того, у Києві до 8 березня пройшов Марш Жінок. Його назвали Пандемія має жіноче ім’я.

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