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Жінки, які змінюють світ: як колишні бухгалтерка та екологиня допомагають переселенцям

Колишня бухгалтерка та екологиня Анастасія та Світлана у часи війни не опустили рук та не змирились із ситуацією, а почали допомагати іншим.

У Запоріжжі вони разом створили громадську організацію Донбаська ініціатива Міст. За п’ять років організували десятки форумів та масових заходів, що сприяли інтеграції переселенців у місцеві громади.

Вони не лише вирішують житлові проблеми, але й соціальні. А у цьому році домоглись того, щоб 50 тис. переселенців у Запоріжжі змогли проголосувати на місцевих виборах.

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Діячки, які допомогли тисячам людей, певні – у  кожної  жінки є  потенціал для об’єднання людей та соціального розвитку.  Навіть коли доводиться починати з чистого аркуша.

За дослідженням ООН Жінки, що більше прав та можливостей жінок у громаді, то швидше  економічне відновлення і подолання бідності у цій місцевості. Завдяки своєму досвіду та лідерським якостям саме вони часто стають ключем до миру.

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