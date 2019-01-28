Жодного дня тиші: околиці Авдіївки ворог обстрілює з гранатометів

На околицях Авдіївки – щодня обстріли. Боєць 93 бригади Холодний Яр – Андрій перераховує види зброї, яку застосовує ворог.

Тут не було жодного дня тиші. Російські окупанти мовчать хіба засвітла, і то недовго.

Противник робить простріли – це більше не намагання влучити в ціль, а провокація, щоб українські вояки і собі відкрили вогонь. Тоді можна буде розв’язати бій, звинуватити об’єднані сили у зриві перемир’я. Особливо вигідна така поведінка перед телекамерами кремлівських пропагандистів.

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Та якщо диверсантів легше налякати, безпілотник збити складніше. Хоча українські армійці і збили минулого тижня одну таку пташку, що літала над позиціями. Втім, російські окупанти продовжують використовувати дрони.

Час від часу працюють і снайпери. Тримають у тонусі, жартують українські вояки.

До слова, нахабніти окупантам не дозволяють: бійці ООС про обстріли ворога.

Опубліковано Cічень, 28 в 19:23



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