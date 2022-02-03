Жодного разу в ньому не був: завгоспа обрали керівником Черкаського театру

Колишнього завгоспа обрали художнім керівником Черкаського театру. Конкурсна комісія голосувала таємно.

Переможець зізнався, що жодного разу не був у театрі, вистав не знає, а українською не говорить. Працівники театру проти такого очільника, оскільки підозрюють – причина в тому, що театр шість років ремонтували після пожежі, а документи про приймання будівлі нинішній директор досі не підписав, бо роботу недоробили.

На сцені репетиції, а в душі – страх. Невдовзі творчість трупи опиниться в руках завгоспа філармонії. Таке рішення конкурсної комісії, яка обирала нового директора і художнього керівника театру.

У нинішнього директора закінчився контракт, тож оголосили перевибори. Подалися шість кандидатів. Театрали, які входили до конкурсної комісії, на одного з кандидатів навіть не зважали. Чоловік не мав ані досвіду, ані гідної програми, але інші члени комісії так не вважали.

Переможець конкурсу – колишній заступник директора філармонії з господарської частини Руслан Паскалов.

– Незнання мови, немає фахової освіти, незнання театру та театральної справи свідчить про те, що ця людина не відповідає кандидатурі директора і художнього керівника. Ми взагалі не розглядали цю кандидатуру як переможця, думали на кого завгодно, а коли оголосили результат – була просто німа сцена, – сказав актор театру Сергій Бобров.

Призначили, щоб підписав потрібні владі документи, каже член конкурсної комісії від театралів. Шість років тому театр згорів, його відбудували, але нинішній директор остаточно приймати роботу відмовляється.

Ні корупції, ні домовленостей немає, каже голова комісії Олександр Шабатін. Просто так проголосували члени комісії – таємно.

Сам переможець усі звинувачення відкидає, вистави готувати не планує. Каже – буде лише директором, а художнім керівником призначить іншу людину.

– Я люблю українську культуру, українські звичаї. В цьому наша біда, що і директор, і художній керівник. Я вважаю, шо директор театру – це адміністративна одиниця, управлінець, менеджер, – сказав Руслан Паскалов.

На перевибори шанс є, кажуть в ОДА, якщо на сесії обласної ради депутати не підтримають цю кандидатуру. Найближче засідання – на початку березня.

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