Жодної дистанції та мінімум масок. Як українці святкували Великдень

У столиці великодневі кошики святили майже добу. Віряни з паскою до храмів почали йти ще з 1 травня. Паски священики освячували кожні півгодини. Робили це здебільшого надворі.

А у Києво-Печерській лаврі в ніч на Великдень храм був переповнений вірянами. Жодної соціальної дистанції, а в масках були одиниці.

У центральних храмах Львову вдалося уникнути скупчень людей, однак у спальних районах віряни не завжди дотримувались соціальної дистанції, та приходили без масок.

2 травня людей було вже значно менше. Здебільшого віряни були всередині храмів. Поблизу кожного патрулювали правоохоронці.

А у Дніпрі порядок під час богослужінь забезпечували понад 2 тис. правоохоронців. Поліцейські пускали до храмів лише людей в масках. Частина церков провела Службу онлайн.

Загалом Великдень у Дніпрі пройшов спокійно, втім правоохоронці зафіксували декілька порушення – нині за ними проводять перевірки.

На Харківщині священник церкви в Ізюмському районі освятив вірян з відра – богослужитель запізнився на освячення, забув необхідні атрибути, однак не розгубився. Святили паски у понад 300 церков області, карантину дотримувались лише подекуди.

В Одесі, аби люди не скупчувалися у черги, на вулицях, біля храмів встановили великі екрани для прямої трансляції. Втім, щойно священик почав роздавати людям благодатний вогонь, віряни масово ринулися в храм.

В Івано-Франківську на літургіях було людно та тісно. Але більшість вірян стояли надворі і у масках. У селах ситуація геть інша – захисні маски і дистанція радше виключення, аніж звичка.

Захисні екрани в сповідальницях, обов’язкові маски та дистанція – священнослужителі наголошували про дотримання усіх правил особистої безпеки. У порівнянні з минулим жорстким карантином вірян у церкві більше, визнають духівники, утім самі люди стали свідомішими.

Як святкують Великдень в Києві

Як повідомлялося раніше, в церквах по всьому Києву відбулися святкові богослужіння з нагоди Христового Воскресіння, після яких парафіяни змогли освятити свої великодні кошики.

Більшість людей збираються навколо храмів, не заходячи всередину приміщеннь.

Крім того, в столичній поліції також підтвердили, що в великодню ніч не фіксували порушень громадського порядку та протиепідемічних правил.

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