Жодної паніки та агресії: Епіфаній звернувся до вірян щодо коронавірусу та посту

Від 2 березня у християн східного обряду розпочинається Великий піст. Триватиме він до 18 квітня. 19-го – Великдень.

Головна мета посту – очищення душі, – наголошують священнослужителі. Під час найбільшого – Великоднього – вірянам рекомендують утримуватися від надмірних веселощів, пам’ятати про духовний розвиток і обмежувати себе у їжі. Зокрема, не можна вживати м’ясо, яйця та молочні продукти. В раціоні мають бути овочі. В деякі дні дозволено рибу та олію. Під час Великого посту заборонено пити алкоголь.

Предстоятель Православної Церкви України Епіфаній звернувся до вірян із закликом у цей складний час поширення коронавірусу по всьому світу не допустити паніки і агресії.

– Нехай в час посту до наших молитов будуть додані прохання про оздоровлення хворих та за подолання страху і ворожнечі, викликаних загрозою від епідемії. Бажаю, щоби цей подвиг Великого посту кожен із нас звершив достойно і на благо своєї душі, – зазначив Епіфаній.

До слова, Факти ICTV розповідали про Великий піст 2020.

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