Жодної церкви Московського патріархату. На Сокальщині 9 парафій приєдналися до ПЦУ
Більше жодної церкви Московського патріархату на Сокальщині у Львівській області. Усі 9 парафій приєдналися до Православної церкви України.
Парафіям дали декілька місяців. Вони мають час, щоб долучитися до Української православної церкви, або вказати свою приналежність до Росії.
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Віряни Сокальщини свій вибір вже зробили. Тепер залишилося дочекатися, коли їхні парафії долучать до нової ієрархії.
У самій службі нічого не змінилося – моляться й далі старослов’янською. Проповіді та Євангеліє отець читає вже українською.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Криму окупанти хочуть відібрати єдиний храм ПЦУ.
2019-02-13Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.