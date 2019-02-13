Жодної церкви Московського патріархату. На Сокальщині 9 парафій приєдналися до ПЦУ

Більше жодної церкви Московського патріархату на Сокальщині у Львівській області. Усі 9 парафій приєдналися до Православної церкви України.

Парафіям дали декілька місяців. Вони мають час, щоб долучитися до Української православної церкви, або вказати свою приналежність до Росії.

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Віряни Сокальщини свій вибір вже зробили. Тепер залишилося дочекатися, коли їхні парафії долучать до нової ієрархії.

У самій службі нічого не змінилося – моляться й далі старослов’янською. Проповіді та Євангеліє отець читає вже українською.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Криму окупанти хочуть відібрати єдиний храм ПЦУ.

Опубліковано Лютий, 13 в 12:14



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