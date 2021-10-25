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Євгенія Шапоренко |

Жорстокі 90-ті та непрофесійний актор: у Києві презентували стрічку Сенцова Носоріг

В Україні відбулась прем’єра фільму Носоріг Олега Сенцова. Його показали в рамках фестивалю кінокритики. Це стрічка про жорстокі 90-ті роки та хвилю бандитизму, яка охопила країну під час та після розпаду СРСР. І у цій стрічці немає жодної романтики тих кривавих часів, коли численні угрупування ділили між собою сфери впливу. У широкий кінопрокат фільм вийде в лютому.

На прем’єру Олег прийшов зі знімальною групою. За основу сценарію Олег взяв реальну історію свого кримського товариша.

Носоріг – прізвисько головного героя e кримінальному світі 90-х. Кастинг на головну роль проходив серед колишніх в’язнів, спортсменів, ветеранів. Команда фільму шукала актора, життєвий шлях якого схожий на шлях головного героя. В результаті зіграв його Сергій Філімонов – активіст без акторської освіти. Однак його гру вже відзначили на фестивалі артхаусного кіно у Грузії, визнавши кращим актором.

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Події фільму  розгортаються на тлі злочинних 90-х, з кривавими та жорстокими сценами. В цій  нестерпній реальності, з якої здається немає виходу головний герой вдаватися в питання, то чи правильним був його шлях і вибір. Канадські критики назвали стрічку бездоганною чоловічою гангстерською драмою.

– Насамперед у нас ця тема не була ніяк знята. Ми орієнтуємось на фільми російські, і вони дають свої наративи, які не дуже потрібні. У нас багато хлопців, які романтизують цей час, а я показую, що це було зовсім не клас, зовсім не круто, – зазначив Олег Сенцов.

Безкомпромісно і без прикрашання тогочасної дійсності – стрічка може шокувати непідготовлену аудиторію. І якщо жінкам перегляд фільму дався не надто легко, то чоловіки виходили із залу в захваті.

– Після розпаду Радянського Союзу ми хотіли знайти самі себе, і під час цього ми пройшли через такий етап історії, і кожна родина пам’ятає як це було. Насправді Олег Сенцов зробив велику роботу, – зазначив один з глядачів Дмитро.

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