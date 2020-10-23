Жуков і Чапаєв на мапі: навіщо в Одесі і Харкові хочуть перейменувати вулиці

В Одесі планують повернути радянські назви двом декомунізованим об’єктам – проспекту маршала Жукова та вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії.

14 членів історико-топонімічної комісії міської ради Одеси проголосували за повторне перейменування.

Проспект маршала Жукова, що у Київському районі Одеси, декомунізували чотири роки тому. Тепер це вулиця Героїв Небесної сотні. Вулицю 25-ї Чапаєвської дивізії перейменували на честь міського голови Дмитра Інглезі.

Нині між представниками міста тривають баталії через те, як варто називати вулиці. Хоча громадські діячі вважають, що подібні заяви – лише боротьба за електорат напередодні виборів.

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Водночас аналогічна ситуація була торік у Харкові. Місцеві депутати за ініціативи міського голови повернули проспекту ім’я червоного маршала.

Комунальники вішали таблички вночі, однак активісти їх постійно знімали. Розгляд питання перемістився до судового залу, однак ініціатори повернення декомунізованих назв програли.

Перейменування вулиць

У процесі декомунізації в Україні перейменували величезну кількість вулиць.

Замість радянських назв на карті України з’явилися сучасніші, наприклад, Центральна, Європейська, Абрикосова, Вишнева, Соборна та Покровська.

Однак іноді лунають ініціативи повернути старі назви.

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