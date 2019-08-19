Журналіст Олег Вергеліс пережив інсульт і потребує допомоги

Зірка української журналістики Олег Вергеліс потребує нашої підтримки. У травні він пережив тяжкий інсульт і на нього чекає тривала реабілітація.

Олег Вергеліс – найвідоміший культурний оглядач. Його статті завжди на сторінках найвпливовіших видань. Він знайомий особисто з усіма театральними зірками. А вони натомість вдячні йому за увагу.

Олег починає ходити, пише однією рукою – навіть публікує статті, але реабілітація – не менше року, бо в травні його ледь витягли з того світу. Увесь цей час театрали підтримують його як можуть і чекають на цілковите одужання свого улюбленого критика.

Читайте: 9-річний Артурчик потребує допомоги: у хлопчика хвороба спастики

Щоб повернення прискорилося потрібні великі гроші. Тож колеги журналіста в Києві зіграють благодійну виставу Два анекдоти на вечерю. Акторка Ірма Вітовська щиро запрошує всіх придбати квиток на добру справу.

– Олег, звичайно, дуже нужденний у дружніх підтримках, він дуже любить спілкування. Це так добре об’єднуватися і витягувати когось зі своїх, – зазначила Ірма Вітовська.

Вистава відбудеться в Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка 29 серпня. А до того можна перерахувати кошти за реквізитами номер карти ПриватБанку 5168 7453 0215 4692, отримувач: Самборська Юлія Леонідівна, із дописом на реабілітацію Олега Вергеліса.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що 16-річний футболіст потребує допомоги.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.