Жителі Гвардійського та Черкаського на Дніпропетровщини вже два тижні без води

Критична ситуація на Дніпропетровщині. Вже другий тиждень без води залишаються понад 9 тис. мешканців двох військових містечок – Гвардійського та Черкаського. Все через аварійний водогін та багатомільйонні борги за спожиту електроенергію місцевого водоканалу.

Люди самостійно риють свердловини, а питну воду доводиться купувати. Грошей на капітальний ремонт у місцевої влади немає. Та найбільша проблема – опалювальний сезон, який може так і не розпочатися, якщо вчасно не вирішать проблему з водопостачанням.

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Вже другий тиждень, як понад 5 тис. жителів селища Гвардійське без водопостачання. У кожного тут свої запаси технічної води. Гріють воду у відрах, перуть руками.

Пити чи готувати на воді зі свердловини не можна, через великий вміст заліза вода не придатна для харчування. Тож доводиться купувати. Водопостачання є лише в дитсадку та школі – цьогоріч за гроші громади збудували спеціальну станцію.

З аналогічною проблемою чи не щороку стикаються і в сусідньому селищі Черкаське, а все через місцевий водоканал. Підприємство має величезні борги – понад 32 млн грн, а сам водогін, збудований на початку 1980-х років жодного разу капітально не ремонтували.

Щоби замінити систему водогону потрібно 146 млн грн – це величезна сума як для районного, так і для обласного бюджету. Цього тижня має зібратись профільна комісія, яка й шукатиме де брати гроші, щоби почати ремонт.

Нагадаємо, Дніпропетровська область лідирує за зростанням доходів бюджету.

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