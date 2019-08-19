Жителям Сміли на Черкащині прийшли платіжки за тепло: чи треба платити

Жителям містечка Сміла на Черкащині приходять платіжки за тепло від підприємства, яке не надає цю послугу вже півтора року.

З приватним постачальником тепла місто розірвало договір у грудні 2017 року і відновило роботу комунального підприємства. Рахунки від приватника надходять і населенню і бюджетним установам за січень 2018 року.

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У міськраді пояснюють, що договір із приватником на надання переважній частині міста тепла, розірвали, але підприємство обігрівало городян відповідно до рішення виконкому міськради. Зокрема, і бюджетним установам нарахували майже 6 мільйонів боргу.

Колишній офіс приватного теплопостачальника нині здають в оренду. Водночас від Енергоінвесту в центрі міста працює дві каси.

Правоохоронцям теж цікаво, куди йдуть гроші, що сплачують люди. Адже договір із цим підприємством у січні минулого року вже не діяв, відповідно, цей рахунок недійсний.

На думку прокуратури, посадовці товариства не мають юридичних підстав вимагати від споживачів плати за цей період.

Кримінальне провадження відкрите за статтею шахрайство. Розглядають питання про арешт рахунку, що фігурує у платіжках за січень.

Слідство встановлює, хто ж виготовив ці платіжки. Жителів Сміли, які отримали такі квитанції, просять звернутися до прокуратури чи поліції – там платіжки потрібні як доказ у провадженні.

Нагадаємо, у Мінекономрозвитку прогнозують зростання комунальних тарифів протягом наступних чотирьох років, але не такими темпами, як передбачалося раніше.

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