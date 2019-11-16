Життя після 60: чи є можливість знайти роботу в Україні людям похилого віку

В Україні дискримінація за віком. Знайти роботу тим, кому за 45 вже дуже важко. Тож люди змушені виїжджати на заробітки за кордон – де їхні роки нікого не бентежать. Ще складніше пенсіонерам – пенсії маленькі, а шанси знайти підробіток в Україні ще менші.

Світлана розповідає, як у свої 60 з хвостиком намагається порозумітися з іноземцями. Нещодавно жінка почала працювати в касі одного з найбільших у країні стадіонів. Рідні ініціативу лише підтримали. Та знайти роботу в Україні для людини третього віку – радше виняток, аніж правило.

В Україні нині нараховують понад 2,5 млн працюючих пенсіонерів. Шукати додаткового заробітку людей змушує, зокрема, і розмір пенсій.

Під впливом стереотипів більшість українців думає, що їхні проблеми має вирішити держава. А ось Віра переконана, своє життя потрібно взяти у свої руки. І після шістдесяти все лише починається.

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Тепер жінка навіть планує брати участь у міжнародному запливі Oceanman, що відбудеться наприкінці червня на італійському озері Орта, під час якого учасникам доведеться здолати відстань 4,5 км.

А готує українську команду 60+ перший українець, який у вересні цього року переплив Гібралтар, хоча він не є професійним плавцем. Олексій переконаний – його команда не лише впорається із завданням, а й встановить рекорд.

Так само як і в спорті, розповідають експерти з працевлаштування, старшій людині під силу розпочати й нове, професійне життя. Було б бажання та відповідний рівень знань.

Знайти роботу в рідній країні могла б допомогти вчасна перекваліфікація. На базі благодійних фондів навіть є спеціальні програми.

Та, попри це, активісти переконані, це лише початок. І знайти роботу чи почати займатися улюбленою справою можна в будь-якому віці. Головне – бажання рухатися вперед.

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