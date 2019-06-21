Життя після війни. Історії українських військових у проекті Дотик

За п’ять років російської агресії на передовій побувало вже понад 360 тис. українських військових. Після пережитого більшість з них потребують реабілітації не лише тіла, а й душі. Вони буквально вчаться заново жити мирним життям та заново будувати стосунки з рідними.

Аби привернути увагу до проблеми адаптації ветеранів – відкритий простір Ветеран Хаб, Фонди Олени та Віктора Пінчук у партнерстві із виданням Новое Время – створили Мультимедійний проект Дотик – за допомогою фотографій та нових технологій він розповідає непрості історії вояків та їхніх родин.

Тепер у Києві існує перший простір для тих, хто пройшов війну – Ветеран Хаб, де кожен герой та їхні родини можуть отримати психологічну допомогу. Нині тут презентують мультимедійний проект Дотик. Це історії повернення з війни українських героїв. Головна мета – звернути увагу на ті проблеми та виклики, з якими щодня стикають воїни та їхні родини.

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Проект Дотик розказує 7 унікальних історій. Біля кожної сімейної світлини – QR-код, скануючи який ви поринаєте у відверту розповідь про стосунки після тривалої розлуки, поранень та полону. Усі історії протягом півтора місяця публікували на сторінках Новое время, а також доступні он-лайн.

Проект Дотик одним із перших привертає увагу до того, що війна – це болісний процес не лише для самого ветарана, а й для його сім’ї.

До слова, Фонди Віктора та Олени Пінчук відкрили Veteran Hub у Києві.

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