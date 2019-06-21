Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Життя після війни. Історії українських військових у проекті Дотик

За п’ять років російської агресії на передовій побувало вже понад 360 тис. українських військових. Після пережитого більшість з них потребують реабілітації не лише тіла, а й душі. Вони буквально вчаться заново жити мирним життям та  заново будувати стосунки з рідними.

Аби привернути увагу до проблеми адаптації ветеранів – відкритий простір Ветеран Хаб, Фонди Олени та Віктора Пінчук у партнерстві із виданням Новое Время – створили Мультимедійний проект Дотик – за допомогою фотографій та нових технологій він розповідає непрості історії вояків та їхніх родин.

Тепер у Києві  існує перший простір для тих, хто пройшов війну – Ветеран Хаб, де кожен герой та їхні родини можуть отримати психологічну допомогу. Нині тут презентують мультимедійний проект Дотик. Це історії повернення з війни українських героїв. Головна мета – звернути увагу на ті проблеми та виклики, з якими щодня стикають воїни та їхні родини.

Читайте: В Україні відкрився Ветеран Хаб: що це таке та чим допомагає

Проект Дотик розказує 7 унікальних історій. Біля кожної сімейної світлини – QR-код, скануючи який ви поринаєте у відверту розповідь про стосунки після тривалої розлуки, поранень та полону. Усі історії протягом півтора місяця публікували на сторінках Новое время, а також доступні он-лайн.

Проект Дотик одним із перших привертає увагу до того, що війна – це болісний процес не лише для самого ветарана, а й для його сім’ї.

До слова, Фонди Віктора та Олени Пінчук відкрили Veteran Hub у Києві.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Форум стипендіальних програм Завтра.UA: як потрапити та переваги
Ігри героїв у Харкові: ветерани АТО з 10 міст змагалися за перемогу
Як Україна захищатиме парламентські вибори від втручання РФ
На Франківщині закривають єдиний реабілітаційний центр для колишніх бійців АТО
Коломия без сміття: ветерани АТО почали екологічний проект
Танго-терапія. У столиці ветеран АТО дає безкоштовні уроки танців
Гранти від ради ветеранів АТО: як отримати гроші на відкриття власного бізнесу
Тимошенко у Давосі: Оцінку мені поставили корупціонери

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка