Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна

Життя в окупації: моторошні історії жителів Золотої Балки

Христина Венгеляускайте Журналістка Факти ICTV

Не давали вивозити на лікування тяжко хворих, заміновували дороги та чи не щодня прицільно обстрілювали. 7 місяців окупації пережили понад півтисячі жителів Золотої Балки на Херсонщині.

Люди добре пам’ятають, як із ними обходилися ДНРівці, буряти та російські солдати.

На в’їзді у звільнену Золоту Балку – одразу видно розтрощену прицільним ворожим пострілом школу.

Ірина разом із двома дітьми живе навпроти.

Згадує, що ще не було і 4-ї ранку, як росіяни відкрили вогонь.

Навчальний заклад нелюди вважали марним, адже там не було підвалу, де б вони за традицією могли облаштувати свій штаб.

Жителька Золотої Балки:

Як бахнуло, здавалось, що ліжко підскочило на місці й піднялося все.

В окупації жили понад півтисячі людей.

Жителі розповідають, що село ворог взяв у кільце та оточив шістьма блокпостами.

Населений пункт став свого роду транзитним для бурятів, ДНРівців та їхньої техніки.

Єдиний варіант для місцевих потрапити у нашу Осокорівку — через місцевий пляж. Росіяни його замінували.

Золота Балка опинилася в тотальній ізоляції – росіяни не дозволяли вивозити навіть тяжкохворих на лікування.

Вкрай складно було з медикаментами, їжею та водою.

А далі – літо і псевдореферндум.

Багато місцевих відмовилися голосувати за приєднання до Росії, але окупанти знайшли вихід – почали переписувати імена з надгробків на місцевому цвинтарі.

Окупанти нещадно мародерили, вантажівками вивозили все, що знаходили.

Житель селища Станіслав:

Коли обшуки робили, особливо стосувалося молодих хлопців – і з автоматами і стріляли в стелю, і автомати до колін наставляли.

Жахи окупації людям вдалося пережити завдяки тому, що всі згуртувалися: ділилися харчами, давали прихисток один одному.

Люди згадують, що настала субота – тоді під час блискавичного контрнаступу до села наблизилися наші захисники.

Два дні з городів місцеві насолоджувалися панікою та страхом росіян.

Вони, розповідають люди, не знали куди бігти, бо самі опинилися в оточенні.

І вже наступного дня в Золоту Балку зайшли українські військові.

Вони тікали так, вони не знали куди себе діти. Панічно десь йшли, їх там піддирали, вони кричали, це потрібно було тільки бачити.

3-го жовтня Міністерство Оборони офіційно повідомило про деокупацію села.

Український стяг замайорів над черговим звільненим селом Херсонщини.

Нині деокупований правий берег Херсонщини без газу і світла, потрощений ворожими снарядами й під регулярними російськими обстрілами.

Та головного, твердять українці, вже нікому не відібрати – волі.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ракетний удар по Харкову та вибухи в низці міст Донеччини: що відбувається на 308-му добу війни (онлайн)
Ракетний удар по Харкову та вибухи в низці міст Донеччини: що відбувається на 308-му добу війни (онлайн)
РФ обстріляла Кізомис: серед постраждалих – 14-річна дитина
РФ обстріляла Кізомис: серед постраждалих – 14-річна дитина
Росіяни обстріляли пологовий будинок у Херсоні
Росіяни обстріляли пологовий будинок у Херсоні
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл під Миловим
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл під Миловим
Усюди – уламки скла та снарядів: РФ обстріляла критичне підприємство Херсону
Усюди – уламки скла та снарядів: РФ обстріляла критичне підприємство Херсону
Відправляють на блокпости та супроводжувати техніку: у Генічеську окупанти проводять приховану мобілізацію
Відправляють на блокпости та супроводжувати техніку: у Генічеську окупанти проводять приховану мобілізацію
У Херсоні вдруге за день лунають вибухи
У Херсоні вдруге за день лунають вибухи
Мінус 300 зі строю за два дні. Лікарні на Луганщині переповнені окупантами та найманцями Вагнера
Мінус 300 зі строю за два дні. Лікарні на Луганщині переповнені окупантами та найманцями Вагнера
Знайшли помилку в тексті?
Помилка