Життя в окупації: моторошні історії жителів Золотої Балки
Не давали вивозити на лікування тяжко хворих, заміновували дороги та чи не щодня прицільно обстрілювали. 7 місяців окупації пережили понад півтисячі жителів Золотої Балки на Херсонщині.
Люди добре пам’ятають, як із ними обходилися ДНРівці, буряти та російські солдати.
На в’їзді у звільнену Золоту Балку – одразу видно розтрощену прицільним ворожим пострілом школу.
Ірина разом із двома дітьми живе навпроти.
Згадує, що ще не було і 4-ї ранку, як росіяни відкрили вогонь.
Навчальний заклад нелюди вважали марним, адже там не було підвалу, де б вони за традицією могли облаштувати свій штаб.
Жителька Золотої Балки:
Як бахнуло, здавалось, що ліжко підскочило на місці й піднялося все.
В окупації жили понад півтисячі людей.
Жителі розповідають, що село ворог взяв у кільце та оточив шістьма блокпостами.
Населений пункт став свого роду транзитним для бурятів, ДНРівців та їхньої техніки.
Єдиний варіант для місцевих потрапити у нашу Осокорівку — через місцевий пляж. Росіяни його замінували.
Золота Балка опинилася в тотальній ізоляції – росіяни не дозволяли вивозити навіть тяжкохворих на лікування.
Вкрай складно було з медикаментами, їжею та водою.
А далі – літо і псевдореферндум.
Багато місцевих відмовилися голосувати за приєднання до Росії, але окупанти знайшли вихід – почали переписувати імена з надгробків на місцевому цвинтарі.
Окупанти нещадно мародерили, вантажівками вивозили все, що знаходили.
Житель селища Станіслав:
Коли обшуки робили, особливо стосувалося молодих хлопців – і з автоматами і стріляли в стелю, і автомати до колін наставляли.
Жахи окупації людям вдалося пережити завдяки тому, що всі згуртувалися: ділилися харчами, давали прихисток один одному.
Люди згадують, що настала субота – тоді під час блискавичного контрнаступу до села наблизилися наші захисники.
Два дні з городів місцеві насолоджувалися панікою та страхом росіян.
Вони, розповідають люди, не знали куди бігти, бо самі опинилися в оточенні.
І вже наступного дня в Золоту Балку зайшли українські військові.
Вони тікали так, вони не знали куди себе діти. Панічно десь йшли, їх там піддирали, вони кричали, це потрібно було тільки бачити.
3-го жовтня Міністерство Оборони офіційно повідомило про деокупацію села.
Український стяг замайорів над черговим звільненим селом Херсонщини.
Нині деокупований правий берег Херсонщини без газу і світла, потрощений ворожими снарядами й під регулярними російськими обстрілами.
Та головного, твердять українці, вже нікому не відібрати – волі.