Життя в умовах тотального карантину: що відбувається у Радомишлі зараз
Зачинені базари, банки, скасовані всі автобусні рейси, на в’їздах у місто чергують патрулі поліції. Радомишль на Житомирщині, де зафіксована перша в Україні смерть від коронавірусу, живе в умовах тотального карантину.
Із полиць аптек зникли захисні маски, окрім того, місцеві почали активно купувати противірусні препарати та антисептики для рук. У магазинах, лікарні, та інших закладах ввели жорсткий карантин – погодинні дезінфекції та обов’язковий масковий режим для персоналу.
Продавці зізнаються, у перші два дні після появи інформації про коронавірус у місті з полиць одразу ж змели крупи та туалетний папір.
Раніше Факти ICTV писали, що відомо про померлу від Сovid-19 мешканку Радомишля.
2020-03-15
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