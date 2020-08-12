Жива черга, дистанції немає. Українці масово побігли здавати тести на Covid-19

Аби здати аналізи на Covid -19 мусите вистояти велику чергу. Або записатись щонайменше на два тижні наперед.

Нині період відпусток, а потрапити за кордон на відпочинок можна, лише маючи на руках результати ПЛР-тестування на коронавірус або ІФА-тест на антитіла. Такі вимоги багатьох країн, які готові приймати українців. Біля деяких лабораторій у столиці люди шикуються від самого ранку.

Чи не найдешевший у столиці тест – 700 грн. Якщо здати до 9 ранку, результат буде вже о 18, саме тому біля дверей натовп. Оформлення відбувається шляхом живої черги. Соціальної дистанції ніхто не дотримується. Тож, якщо навіть у когось одного коронавірус – є велика вірогідність, що інфікуються всі. Втім, у лабораторії запевняють, тут тестують лише здорових.

ПЛР-тест можна зробити і безкоштовно – за направленням сімейного лікаря. Але поїздка закордон не є підставою для направлення. У Київському міському лабораторному центрі МОЗ України, тест коштуватиме 1040 грн. У деяких приватних клініках вартість аналізу сягає 2200 грн. Однак там найближчий вільний час для запису – за два тижні.

В аеропортах Києва та Львова з’являться спеціальні лабораторії для проведення ПЛР-тестів усім пасажирам, які прибувають в Україну.

Відповідне рішення ухвалив міністр інфраструктури Владислав Криклій на нараді з президентом Володимиром Зеленським.