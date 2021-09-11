Живе у простій сільській хаті на Київщині: найдорожчому художнику України Криволапу сьогодні 75

Найдорожчому художнику України Анатолію Криволапу сьогодні 75. Він живе у простій сільській хаті на Київщині і не тямить себе без роботи. Він може вивести на полотні понад 50 відтінків червоного. Вважає, що художника мають впізнавати за роботами, а не за зовнішністю.

Яскравий насичений колір, так немов фарба аж світиться – то фірмовий стиль Криволапа. На його пошуки витратив чверть століття. Ніби й робив усе академічно, і людям подобалося, але самого автора його картини шалено дратували.

Його картину Кінь. Вечір вісім років тому продали на аукціоні в Лондоні за понад $186 тис. Із полотнами, ціною з елітну іномарку, митець тепер уже розлучається з легкою душею, навчився. У роботі художник, як сам каже, шалений. Попри всі регалії, лишається максимально вимогливим до себе – творить, сумнівається, експериментує.

Історія української художниці Башкірцевої

Художниця Марія Башкірцева народилася понад півтора століття тому в Гавронцях на Полтавщині. Але про неї більше знають у Франції, аніж удома.

Провідний екскурсовод Диканського краєзнавчого музею Неля Гордівська розповіла, що найбільша колекція художниці зібрана в Ніцці, оскільки там вона прожила більшу частину свого життя.

Також роботи Марії Башкірцевої є у музеї Орсе в Парижі, є у Чикаго і навіть в Амстердамі.

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