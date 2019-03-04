Живі гроші замість знижок: як українці реагують на нові субсидії

Відсьогодні монетизовані субсидії почали виплачувати живими грошима. Також збільшились і пенсії.

Монетизовану субсидію дадуть усім, хто її мав раніше. Це приблизно 3,5 мільйонів родин. Середня сума – півтори тисячі. Пенсіонерам гроші надійдуть разом із пенсією на картки. Хто їх не має, може забрати гроші на Укрпошті.

Не усі люди задоволені новій системі субсидій. Деякі стверджують, зекономити не вдасться.

Сьогодні ж почали давати і добавку до пенсії, не менша 100, а в середньому 250 гривень. І разову допомогу – 2400 двома рівними частинами – цього місяця і наступного отримають ті, хто має великий трудовий стаж, але малу пенсію.

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Грошову допомогу можуть і забрати у тих, хто заборгує за комуналку більше 340 гривень.

Як повідомлялося, у Нацбанку спрогнозували вплив від виплат субсидій грошима на рівень інфляції в Україні.

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