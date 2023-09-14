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Костянтин Мельников, Журналіст програми Факти ICTV, військовий кореспондент

Живуть у курятниках і сплять на ящиках з-під набоїв: як виживають люди на звільненій Харківщині

Рік тому масштабна хвиля контрнаступу ЗСУ охопила Харківщину. Деякі міста та села деокупованого регіону досі оговтуються від панування тут російських загарбників. Село Кам’янка Ізюмського району рашисти знищили практично повністю. Там не залишилось жодної вцілілої будівлі. І поки місцеві думають, як пережити прийдешню зиму, військові підрозділи, які ще рік тому звільняли область, нині боронять її рубежі від щоденних ворожих штурмів.

Оселитися у курятнику місцевому жителю Миколі довелося, коли чоловік повернувся до деокупованого села. За час окупації росармійці фактично спопелили Кам’янку, не залишивши тут жодної будівлі. Микола також залишився без даху над головою, тож облаштував житло у дивом вцілілому курятнику.

Усі меблі усередині – з того, що по собі залишили окупанти. Ліжко, наприклад, з ящиків з-під ворожих набоїв.

Зараз в усьому селі живе кілька десятків людей. Сусіди Миколи готуються до зимівлі. Хтось відновив господарство, у когось знову з’явилися теплиці. Наразі усе відновлення тут відбувається власним коштом.

Після спроб масованого штурму, противник не кидає спроб прорвати тут лінію оборони. Щоправда, робить це вже меншими групами.

– Є в них люди, є в них особовий склад. Вони штурмують нас, отримують на горіхи, відходять назад, заново перегруповуються і знову йдуть десятьма особами, – зазначає військовослужбовець 95 ОДШБр Олексій.

На цій ділянці фронту, за даними розвідки, противник нині накопичив резерви, зібравши понад 100 тис. особового складу. Бійці постійно відбивають локальні штурми, щоб ворог не наважився знову посунути на Харківщину, жителі якої й досі відчувають на собі усі наслідки війни. Адже, попри деокупацію, росіяни періодично нагадують про себе як артилерійськими, так і ракетними обстрілами.

Війна в Україні, Харківська область
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