Живуть, як у печерах! В Ужгороді вимкнули світло у під’їздах багатоповерхівок

У суцільній темряві опиниться третина міських багатоквартирних будинків, ужгородці обурені. Кажуть: живуть, як у печерах. Добре, що хоч у квартирах ще є світло. Ліфти знеструмлені, вночі перед будинком і на сходах у коридорах нічого не видно. Ходити тут страшно і небезпечно. Щоб не впасти, підсвічують дорогу ліхтариками або мобільними телефонами.

Відключає світло у під’їздах постачальник електрики – підприємство Закарпаттяенергозбут. Керівник пояснює – усе через борги. З початку року п’ять житлово-експлуатаційних організацій, які утримують третину багатоповерхівок міста, не заплатили 200 тис. грн – за світло, спожите для технологічних потреб будинків. Про відключення мешканців попередили.

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За електрику у під’їздах вчасно розраховується лише один колишній ЖРЕР і майже 300 ОСББ. Решта з нового року не платять, бо не влаштовують умови договору – про обов’язкову стовідсоткову передоплату.

Тому ужгородцям рахунки і не надсилають. Споживачі готові платити за освітлення. Та змінити ситуацію не можуть. Ходитимуть у темряві, поки керівники житлово-експлуатаційних контор і постачальник електрики не дійдуть компромісу. Численні переговори поки результату не дали.

До слова, змушують платити неіснуючі борги: як облгази дурять українців.

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