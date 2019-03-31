Зі скандалами та порваними бюлетенями. Як голосує Україна на виборах

В Одесі на 10 годину правоохоронці зафіксували 9 правопорушень. Зокрема – виборці намагалися винести бюлетні за територію дільниці. А от в Ізмаїлі дві дільниці не почали роботу через проблеми з печатками: члени комісії отримали печатки інших дільниць.

На Херсонщині з 722-х не відкрилась одна дільниця. В селі Нижні Серогози зіпсували 1200 бюлетенів, поставивши відмітку “вибув” навпроти одного з кандидатів. Дільниця досі не відкрилась – чекають на нові.

На Миколаївщині чоловік зі злістю порвав бюлетень, коли не побачив відмітки “проти всіх”. Спостерігачі КВУ фіксують факти голосування по двоє в кабінці і неточності у списках виборців.

Понад дві тисячі зіпсованих бюлетнів, не кинуті контрольні листи в скриньку для голосування, черги та втрата печатки – такі порушення за перші чотири години голосування на Вінниччині.

Читайте: Штурм і черги: як проходить голосування у Дніпрі та Кривому Розі

На Прикарпатті спокійно, в Івано-Франківську з самого ранку були черги. Люди поспішали проголосувати перед роботою.

На Волині у трьох селах не вистачає скриньок для бюлетенів, в селі Дожва – всього одна маленька урна, до іншої – забракло деталей. Крім того на одну з дільниць не пускали спостерігача від Опори, довелося викликати поліцію.

У Львові спокійно, вже від початку голосування – висока явка.

У Маріуполі проголосувало вже майже п’ять відсотків виборців. Найбільше тут військових – їх організовано підвозять з бойового чергування на спеціальні дільниці. На Донбасі — підвищені заходи безпеки.

У Коростені, що на Житомирщині, комісія дозволила проголосувати виборцям до 8 години ранку, ще й частині – без паспортів. Це зафіксувала Опора. Аналогічний випадок зафіксовано на Черкащині. На Закарпатті прогнозують вищу явку, ніж зазвичай. В область активно їдуть з-за кордону заробітчани.

Раніше Факти ICTV писали, що не слід одягати та які документи брати.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.