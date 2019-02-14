Зібров, Астаф’єва і Дурнєв! З 14 лютого виходить у прокат нова комедія Продюсер

З 14 лютого у кінотеатрах стартує нова комедія – Продюсер, у якому задіяно ціле сузір’я зірок українського шоу-бізнесу. У кумедних пригодах можна побачити Олексія Дурнєва, Дашу Астаф’єву, Павла Зіброва та інших зірок.

Молодий самовпевнений продюсер на вечірці втратив усі гроші. Зйомки розпочинаються вже завтра, а платити нічим.

У головній ролі – відомий телеведучий і блогер Олексій Дурнєв.

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Продюсер має знайти купу грошей, відвезти їх на знімальний майданчик та умовити вибагливу кінозірку, яку грає Даша Астаф’єва.

У комедії також знялась ведуча програми Зірковий спорт на телеканалі ICTV Олександра Кучеренко.

Режисер фільму Сергій Вейн, каже – чимало побачив коли знімав кліпи, і хоче поділитися цими кумедними випадками з глядачами.

Тож дорогою головних героїв чекають чудернацькі пригоди, кумедні ситуації та декілька уроків карми.

До слова, польська історична драма Дивізіон надії вже в Україні.

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