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Зірвало дахи та затопило вулиці: в Івано-Франківську пройшла сильна злива

В Івано-Франківську вирувала негода. В результаті у місті зірвало дах одного будинку, пошкодило зупинку, а ще повалило дерева й електроопори. Лише за 20 хвилин злива затопила вулиці та пошкодила автомобілі.

Збитки спостерігають в кількох районах міста. На одній з вулиць зупинився рух через дроти на електроопорах, які перегородили дорогу.

У місті працюють аварійні служби – лагодять електромережу, прибирають повалені дерева та гілки. На Прикарпатті також прогнозують грозу та сильний вітер.

Окрім того, 6 жовтня погода в Україні буде переважно сонячною і теплою, однак у західних, частині північних і центральних регіонів пройдуть дощі.

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