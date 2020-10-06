Зірвало дахи та затопило вулиці: в Івано-Франківську пройшла сильна злива
В Івано-Франківську вирувала негода. В результаті у місті зірвало дах одного будинку, пошкодило зупинку, а ще повалило дерева й електроопори. Лише за 20 хвилин злива затопила вулиці та пошкодила автомобілі.
Збитки спостерігають в кількох районах міста. На одній з вулиць зупинився рух через дроти на електроопорах, які перегородили дорогу.
У місті працюють аварійні служби – лагодять електромережу, прибирають повалені дерева та гілки. На Прикарпатті також прогнозують грозу та сильний вітер.
Окрім того, 6 жовтня погода в Україні буде переважно сонячною і теплою, однак у західних, частині північних і центральних регіонів пройдуть дощі.
2020-10-06
Теги: Івано-Франківськ, Гроза, Злива