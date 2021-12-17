Зіскочити з газової голки: Єврокомісія запропонувала нові правила на енергоринку

Вберегти планету і зіскочити із газової голки російського Газпрому готується Європа.

Європейська комісія представила план реформування ринку. Пропонується до 2050 року замінити значну частину викопного палива альтернативними джерелами енергії. А також відмовитися від довгострокових газових контрактів і замінити газ воднем.

Нині блакитне паливо становить чверть загального енергетичного балансу Європи. У виробництві електроенергії воно займає 20%, а у виробництві тепла – майже 40%.

Третину газу європейці купують у Росії. Тож Кремль реформою європейського ринку невдоволений.

Тим часом Сполучені Штати Америки реалізують у себе аналогічний план. Заради протидії змінам клімату влада Нью-Йорка заборонила використання газу в нових будинках. Там будуть застосовувати електрику.

Подібні зміни раніше вже ухвалили десятки американських міст.

– У Нью-Йорку від одних тільки газових опалювальних пристроїв та нагрівачів води шкідливих викидів у повітря більше, ніж від використання всієї електрики разом узятої. Газ – найбільше джерело викидів вуглецю. Тож новий закон – це важливий крок, аби змінити майбутнє, – зазначив у коментарі журналістам Джон Мандик, генеральний директор Urban Green Council.

Днями повідомлялося, що спотові ціни на газ у Європі на січень щодня зростають на 7% і перевищили $1,5 тис. за тисячу кубометрів.

Зростання цін відбувається на тлі невиконання російським газовим монополістом Газпром обіцянки щодо збільшення обсягів закачаного газу у сховища Європи.

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