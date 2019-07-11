Зламали 700 кущів лохини: на Прикарпатті невідомі нищать бізнес майданівця

На Прикарпатті невідомі зламали 700 кущів лохини на фермі майданівця. Руслан Фіголь обробляє землю п’ять років, в ягідний бізнес вже вклав мільйон гривень. Щойно почав отримувати прибуток – його справу почали знищувати.

Руслан Фіголь на Майдані дістав поранення, чоловікові розтрощило таз, він і досі шкутильгає. Допомогу, яку виплатила держава, вклав у вирощування лохини. Орендував гектар поля, огородив, облаштував зрошувальну систему, купив та посадив 4 тисячі саджанців. Напередодні збору ягід частину урожаю майданівцю знищили.

Дивіться: Українська лохина: де вирощують і скільки можна заробити

Уночі злочинці зруйнували огорожу та поламали 700 кущів лохини. Один кущ приносить 1,5 кілограма ягід, кіло коштує 200 гривень. За ці роки в ягідний бізнес родина Руслана вклала мільйон гривень. Вони досі в боргах. Прибуток почали отримувати лише торік – зібрали 3 тонни лохини. Завдані збитки підприємець оцінює у 400 тисяч гривень. Каже, що розбій спланований, а причина – земля.

Історія із землею не проста, вільної ділянки у сільради не було, і Руслан домовився про довгострокову оренду із землевпорядником сусіднього села. Засадив лохиною, тут з’ясувалося, що жодних документів на неї у землевпорядника немає. Однак чималі гроші за оренду він вже у Руслана взяв. Фермер звернувся до сільської ради, щоб та дала дозвіл на виділення землі.

Землевпорядник шахраював, брав гроші за ділянку, не маючи жодних прав. П’ять років тому, як і нині – це державна власність.

У поліції за фактом знищення кущів лохини відкрили кримінальне провадження. Та чи знайдуть винних – невідомо. Бо справу про шахрайство із землею розслідують уже рік.

За стільки часу Русланові не те що не йдуть на поступки, його відверто ігнорують, а справу знищують. У прокуратурі та в поліції на скарги фермера не реагують.

Нагадаємо, Факти ICTV писали, як вирощують штучні продукти та коли вони з’являться в магазинах.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.