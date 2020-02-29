Зламані гени, але незламний дух: як живуть українці з орфанними захворюваннями

29 лютого у світі відзначають день орфанних захворювань. Це рідкісні, як правило генетичні недуги, які не виліковуються.

Такі хвороби мають близько 5% українців. Утім дані ці – неофіційні, бо в нашій державі й досі немає реєстру орфанних пацієнтів.

Щоб нагадати про себе владі й суспільству, хворі з родичами та волонтерами влаштували флешмоб у київському метро. Про зламані гени, але незламний дух – у сюжеті Тетяни Наконечної.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що деяких хворих на орфанні захворювання може вбити будь-яка інфекція.

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