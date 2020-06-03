Злочин не менший, ніж війна. З Держрезерву розікрали 2,7 тис. вагонів зерна

Радник глави МВС Михайло Апостол повідомив, що у державних запасах України не виявили збіжжя, яке тримали для форс-мажору. Розікрали майже 2,7 тис. вагонів на суму 800 млн грн.

Також він додав, що ймовірно зерно – це не єдине що зникло з державних резервів України.

Аудит держрезерву ініціювало останнє керівництво, а саме перевірка виявила збитки. Лише зі складів у Тернопільській області зникла пшениця, яка помістилася б у 150 вагонів.

Цей запас повинен бути, він повинен бути недоторканним. Я вважаю, що це злочин не менший, як війна. Ми сьогодні говоримо про зерно. А там виникне ще тисячу таких питань: немає пального, немає запчастин, немає цукру, я думаю, що дійсно цього немає. І по кожному напрямку треба проводити експертизи, досліджувати. Я думаю, що це підслідність НАБУ швидше всього, і воно теж буде підключене. Тут повинна вести слідство вся потужна машина всіх правоохоронних органів, які мають повноваження, – розповів радник глави МВС Михайло Апостол.

Нацполіція порушила справу. За цей злочин загрожує від 7 до 12 років за гратами. Михайло Апостол повідомив, що загалом порушено до 200 кримінальних справ.

Нагадаємо, Нацполіція виявила нарколабораторію у Києві, де виробляли близько 30 кг наркотиків щомісяця.

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