Змагання за Близький Схід: Байден під час турне намагається обмежити вплив Ірану та Китаю на РФ

Президент США Джо Байден під час нинішнього турне Близьким Сходом намагається обмежити вплив Ірану та Китаю та згуртувати міжнародний осуд російської війни. А також, допомогти Європі зменшити залежність від російських енергоносіїв.

Євросоюз також намагається зупинити війну Путіна проти України – готує новий пакет санкцій. Однак проєкт уже викликав критику через надмірну м’якість. Спроби зупинити агресора також нівелює Китай, тишком надаючи Росії те, чого вона тепер не отримує від Заходу.

Саудівська Аравія зобов’язалася збільшити видобуток нафти на 50% – порівняно із запланованим на липень та серпень. Йдеться про додаткові 4 млн барелів на день. Це стало результатом двосторонніх перемовин президента Сполучених Штатів Джо Байдена та саудівського принца-спадкоємця престолу Мухаммед ібн Салман, повідомили у Білому домі. Там впевнені – це допоможе підтримати баланс світових ринків.

Спроби Заходу зупинити путінську війну підриває Китай. Закликаючи до мирного врегулювання та запевняючи у підтримці суверенітету України, Пекін аж у 400 разів збільшив поставки до Росії матеріалів, необхідних для виготовлення зброї. Йдеться про сировину та електроніку. Зокрема, мікросхеми та оксид алюмінію – матеріал, важливий для військової промисловості. Підтримка Китаю зараз має для Москви вирішальне значення, та водночас це дає Пекіну дедалі більше нових важелів впливу на Росію.

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