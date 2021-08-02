Зменшення зарплат і третя доза: як у світі проходить Covid-вакцинація

У світі активно вакцинують громадян від коронавірусу, в окремих країнах вдаються навіть до примусу, аби пришвидшити темпи імунізації.

Так, до кардинального кроку готується влада Греції, щоб спонукати вчителів вакцинуватися. Викладачам, які перед роботою не захочуть зробити щеплення або проходити регулярне тестування, зменшуватимуть зарплати. Передбачено й інші дисциплінарні заходи.

А в Італії повністю вакцинували 60% населення віком від 12 років. Ізраїль пішов ще далі – нині тим, кому за 60, пропонують вже третю ін’єкцію. Це перша країна світу, де розпочали масштабну кампанію з третьою дозою.

У США збільшилася кількість відмов від вакцинування. Головний інфекціоніст країни попередив про погіршення ситуації із захворюваністю. Водночас запроваджувати локдаун американська влада не планує.

В австралійському Брісбені, де ситуація залишається складною, локдаун продовжили до неділі.

Читайте У США оприлюднили докази витоку коронавірусу з лабораторії Уханя

В Україні станом на 2 серпня 2021 року виявили 265 випадків коронавірусу. Поки що епідситуація стабільна, однак в окремих регіонах фіксується перевищення показників. Експерти прогнозують, що штам Дельта може значно погіршити епідеміологічний стан в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.