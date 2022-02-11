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ЗМІ дізналися, чому Макрона та Путіна на переговорах розділяв довжелезний стіл

Юлія Сеник Ведуча Факти ICTV

На переговорах президента Франції Еммануеля Макрона та голови Кремля Володимира Путіна, які відбулися в Москві 7 лютого, їх розділяв чотириметровий стіл, який викликав хвилю обговорень у мережі.

Інформагентство Reuters дізналося про причини вибору довжелезного стола для перемовин двох президентів.

Господар Кремля Володимир Путін панічно боїться заразитися Covid-19, а західні політики не всі довіряють російським медпрепаратам і персоналу.  За даними Reuters, під час нещодавнього візиту до Москви президент Франції Еммануель Макрон відмовився проходити ПЛР-тест у росіян. Саме тому переговірники сіли за довгий чотириметровий стіл.

Він (Еммануель Макрон, – Ред.) здав ПЛР-тест перед від’їздом до Росії, а також – тест на антиген, який його особистий лікар зробив уже в Москві, – розповідають джерела з оточення президента Франції.

Однак Кремль це не влаштувало. Французи ж не захотіли аби росіяни отримали ДНК їхнього президента.

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Нагадаємо, після зустрічі з Володимиром Путіним у Москві, Еммануель Макрон прибув до Києва для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Ключовою темою переговорів Зеленського та Макрона був мирний процес, пов’язаний із врегулюванням ситуації на Донбасі. За словами українського президента, особливе значення має партнерство між Україною та Францією в сфері безпеки. Також Зеленський нагадав, що Париж відіграє важливу роль в Нормандському форматі.

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