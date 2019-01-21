Зміна Конституції та відродження економіки: передвиборча програма Олександра Вілкула

Центральна виборча комісія зареєструвала вже 10 кандидатів у Президенти. Водночас, наразі активно проходить процес висування – він триватиме до 8 лютого. Напередодні партія Опозиційний блок – Партія миру і розвитку висунула кандидатом у президенти України Олександра Вілкула.

Майже 5 тис. делегатів з’їхалися до Запоріжжя на форум За мир та розвиток. Це найбільший захід, який проводили прихильники опозиційних сил за останні 7 років. Представники підприємств, промисловці, аграрії та активісти підтримали висування Співголови парламентської фракції Опозиційного Блоку Олександра Вілкула як кандидата на виборах Президента України.

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У презентаційній програмі кандидата – 32 тис. знаків і 4 основні кроки, які має зробити країна на шляху до успіху. Зупинити війну, ухвалити нову Конституцію, відродити економіку та повернути стабільність і соціальний захист кожному українцеві.

За словами кандидата в Президенти, разом із ним прийде команда однодумців, яка вже має плани подолання кризи. Важливий крок із реорганізації країни – нова Конституція. Вона має змінити форму правління – на децентралізовану парламентську республіку, з двопалатним парламентом та обранням Президента Верховною Радою. Акцент – на громадах, де мають залишатися 100% основних податків і зборів.

У команді Олександра Вілкула впевнені — потрібне будівництво нових, сучасних промислових підприємств, захист вітчизняного виробника та бізнесу, зокрема реорганізація податкової бази. А ще – треба створити власну ефективну енергетику і повністю відмовитися від імпортного газу. І обов’язково – піклуватися про соціальну сферу.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Вілкул запропонував реальні кроки з підтримки вугільної галузі.

Опубліковано Cічень, 21 в 11:32



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