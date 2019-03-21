Зміна місця голосування: у виборців залишається 3 дні – почався ажіотаж

Вже кілька днів у столичних відділах ведення держреєстрів виборців величезні черги. Щоб всі охочі встигли – тут на 2 години продовжили робочий день. Будуть працювати в суботу та неділю.

Черги і в Луцьку. Під відділом реєстрації виборців десятки людей. Потік – безперервний. Після багатогодинного стояння в черзі у декого нерви не витримують.

В Ужгороді майже 95 тис. виборців. Процедуру перереєстрації і зміни свого місця голосування пройшло понад 700 людей. Нині черга невелика. Під дверима четверо, у кабінеті – ще двоє.

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Великі черги – через звичку українців відкладати все на останній момент. Українці мали 3 місяці, щоб змінити місце голосування, але зробити це вирішили чомусь в останні три дні. Причини різні.

Наразі місце голосування вже змінили понад 100 тис. українців. У ЦВК нагадують – охочі голосувати не за місцем реєстрації мають час до 25 березня. Треба звернутися до відділу державного реєстру виборців, там, де ви плануєте голосувати. При собі мати паспорт та довідку про причини, чому не голосуєте за офіційною адресою. Для переселенців достатньо паспорта.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як дізнатися свою дільницю для голосування.

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