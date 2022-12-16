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Факти / Відео / Україна

Зміна почалася 6 березня, а закінчилася у липні: як єдиниий лікар в Ізюмі рятував людей в окупації

Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Березень. Ізюм на Харківщині Росія під час наступу, здається, намагається стерти з лиця землі. Місто постійно під ворожим обстрілом. Гинуть люди.

Поки окупанти забирають життя мирних жителів, у підвалі Ізюмської центральної міської лікарні просто під обстрілами українські лікарі роблять неможливе, аби ті життя врятувати.

Юрій Кузнєцов, тепер вже після такої довгоочікуваної деокупації Ізюму, розповідає про підвал, де весною рятували пацієнтів. Тоді у березні він лишився у закладі єдиним лікарем. Чимало людей евакуювалися, однак і тих, хто лишився – вистачало, а під постійними обстрілами лік поранених, які потребували допомоги, йшов на сотні.

Він зробив близько чотирьох сотень операцій, приймав пологи, був і за педіатра, і за окуліста, і за усіх інших спеціалістів одразу. Хоча сам травматолог. Його зміна почалася 6 березня, а закінчилася аж у липні.

Він і досі чимало часу проводить у пошкодженій лікарні. Бо ж його дому під час того довгого чергування і геть не стало. Але коли він про те дізнався, просто засміявся. Завдяки його праці врятовано сотні життів в Ізюмі.

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