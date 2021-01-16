Зміна правил роботи швидкої допомоги: як тепер у лікарнях сортують виклики українців

З січня 2021 року в Україні змінились правила приїзду швидкої. Тепер бригада медиків однозначно відреагує на виклик, якщо людина у критичному стані. А от якщо, приміром, висока температура чи тиск, то в залежності від ситуації та супутніх симптомів, які оцінить диспетчер.

Нині під час пандемії навантаження на лікарів колосальне. І дуже важливо правильно сортувати виклики. Від цього може залежати чиєсь життя.

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Виклики поділили на 4 категорії: критичний, екстренний, неекстренний або непрофільний стан.

Критичний стан – це коли людина на межі життя чи смерті, а лік іде на хвилини. Наприклад, у пацієнта страшні травми чи задуха. Тоді швидка приїде за 10 хв.

Екстрений стан – це теж дуже серйозно, наприклад, інфаркт чи інсульт. Тоді бригада має прибути за 20 хв.

За неекстренного стану – висока температура чи будь-що інше, що не вимагає термінової допомоги лікаря, диспетчер має проконсультувати і відправити до поліклініки. Також лікарі зізнаються, що дуже багато і непрофільних викликів.

У Міністерстві охорони здоров’я сподіваються, що такі дії значно зменшить навантаження лікарень. Та чи працюватиме це у реальному житті покаже лише час.

Коронавірус в Україні

Станом на 16 січня в Україні підтвердили 7 729 нових випадків коронавірусу, зокрема захворіли 245 дітей та 369 медичних працівників. Всього інфікувалося 1 154 692 українців.

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