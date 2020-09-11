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Зміна виборчої адреси в Україні: 1,5% громадян голосуватимуть не за місцем реєстрації

Напередодні закінчився термін зміни виборчої адреси. В Україні трохи більше 1,5% чи 92 тис. громадян змінили виборчу адресу, аби взяти участь у голосуванні на місцевих виборах 25 жовтня. Такі дані оприлюднив Комітет виборців України.

Це стосується внутрішньо переміщених осіб і трудових мігрантів. Майже мільйон громадян взагалі не мають у паспорті позначки про реєстрацію. А тому експерти застерігають, що такий стан справ може призвести до маніпуляції під час виборчого процесу.

Проте попри очікування місцевих виборів, опитування показують, що 56% українців вважають, що після них ситуація у регіонах не зміниться. Ще близько третини респондентів, або 27%, сподіваються на поліпшення. Тільки 8% учасників опитування очікують погіршення і 9% не змогли відповісти.

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