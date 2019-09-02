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Зміни до Конституції: чи буде в Раді 300 голосів за скасування недоторканності

2 вересня Верховна Рада обговорила плани своєї роботи, зокрема закони, які будуть ухвалювати далі.

Дмитро Разумков задоволений першим робочим днем парламенту ІХ-го скликання, сподівається на таке ж продовження, адже попереду чимало роботи. Вже зареєстровано 300 нових законопроектів, майже 70 з яких президент визначив як невідкладні, їх потрібно розглянути якомога швидше.

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Насамперед – це зміни до Конституції щодо скасування депутатського імунітету. Спікер очікує на таке ж результативне голосування і 3 вересня, адже потрібно понад 300 голосів.

Та чи будуть заповітні 300 голосів, поки не зрозуміло. На першому засіданні такі зміни із застереженнями підтримали усі фракції. Але тепер у опозиції є конкретні зауваження і щодо процедури голосування, і щодо самих змін Конституції.

У Європейській Солідарності пропонують скасувати депутатську недоторканність за кримінальні та адміністративні злочини, та залишити за політичну діяльність. Кажуть, що такі принципи імунітету парламентарів у Європі.

Натомість у Слузі народу впевнені, що все згідно із законодавством України і нагадують, що цей законопроект у парламент VIII-го скликання подав президент Петро Порошенко.

Остаточно ситуація проясниться вже 3 вересня перед голосуванням. О 10:00 депутати зберуться вже на нову, другу сесію, а це дозволяє їм голосувати і за зміни до Конституції та скасувати недоторканність.

Нагадаємо, ЦВК достроково припинила повноваження п’яти народних депутатів від партії Слуга народу, які подали відповідні заяви.

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