Зміни в особистому житті та нові пригоди: чим вразить 2 сезон Дільничного з ДВРЗ

Стартували зйомки другого сезону україномовного серіалу Дільничний з ДВРЗ. Іронічна, але правдива історія про будні дільничного Сергія Бондаря зі спального району столиці полюбилася глядачам.

Головні герої незмінні. Дільничний Сергій Бондар – у виконанні актора В’ячеслава Довженка та його добрий, але трохи ледачий напарник лейтенант Петро Дзюба, якого грає Віталій Іванченко.

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Місце дії – спальний столичний житловий масив поруч із Дарницьким вагоноремонтним заводом, який скорочено називають – ДВРЗ.

У новому сезоні буде ще більше захопливих пригод. Та вони будуть не лише кримінальними, дільничного Дзюбу чекають зміни в особистому житті.

Автори і актори серіалу зізнаються, що не очікували такого успіху. Перший сезон Дільничного із ДВРЗ переглянули 10 млн глядачів.

Популяризувати улюблене кіно в інтернеті взялися і самі жителі ДВРЗ. Адже про їхній район тепер знає вся Україна, а кіношники тут уже свої, оскільки багато сцен знімають просто на вулицях.

Місцевих не раз запрошували у масовку, а у перервах вони підбігають взяти автограф та сфотографуватися.

Актори наголошують, що подібні серіали потрібні країні, бо на них завжди був дефіцит.

Такі серіали потрібні для того, щоб наступне покоління росло не на московських ментах. Наступне покоління має виростати на україномовних серіалах, – пояснює актор В’ячеслав Довженко.

Автори серіалу кажуть, що можливо, у наступних сезонах відправлять героїв у відрядження по Україні, щоб розповісти і про схожі райони в інших містах. А от другий сезон зніматимуть до кінця року.

Серіал Мій чоловік, моя жінка

Розпочалися зйомки нової гостросюжетної мелодрами Мій чоловік, моя жінка від IVORY films для телеканалу СТБ, прем’єра якого відбудеться восени 2020 року. Зйомки 12-серійного проекту відбуватимуться в Києві.

За сюжетом, через провину Павла згорає будинок його клієнта Сергія, а сам він серйозно травмується. Щоб відшкодувати борг і врятувати чоловіка від в’язниці, Віра стає сурогатною матір’ю для бездітних Олега та Тетяни.