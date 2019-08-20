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Змінили офісну роботу на ферму альпак: дивовижна історія пари з Кракова

Офісну роботу на сільське життя змінила Едита з Кракова. Разом зі своїм партнером Марцином завели ферму з альпаками.

Едита Звєжинецька була менеджером відділу продажів у великій корпорації. Протягом останніх років вона мріяла змінити життя, однак боялася вийти із зони комфорту. Та поїхавши одного разу до приятельки в гори і побачивши там альпак, зрозуміла, що це її шанс. Вирішила організувати ферму для цих звірів.

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За першими чотирма альпаками поїхали на ферму на Шльонську. Щоправда, планували купити для початку лише трьох, але взяли чотирьох, трохи пізніше докупили ще двох.

Тепер до них на ферму приїжджають цілими родинами. Щоразу проводять невеликий інструктаж та розповідають про кожного з альпак. Найголовніше, не обділити нікого увагою, бо вони як малі діти. За вхід треба заплатити 15 злотих, близько 100 гривень. Ці гроші йдуть на сіно, спеціальний корм та візити ветеринарів.

Господарі кажуть, самі не очікували такого зацікавлення. За перший місяць після відкриття були родини, які приїжджали сюди по 7-8 разів. Щоденно тут до 40 відвідувачів, а у вихідні в кілька разів більше.

Нагадаємо, поблизу Львова у селі Солонка запрацювала перша в Україні зміїна ферма.

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