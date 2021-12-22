Змінили ряси на бойовий одяг: на Черкащині черниці створили пожежну команду

У Черкаській області черниці Свято-Троїцького Мотронинського жіночого монастиря створили власну пожежну команду. У складі команди – ігуменя (за командира), дві послушниці та два водії.

Тепер вони у повному озброєнні виїздитимуть гасити вогонь. Навіщо черниці змінили ряси на бойовий одяг – дивіться далі у матеріалі Фактів ICTV.

Черниці Свято-Троїцького Мотронинського жіночого монастиря опановують нову для себе професію вогнеборця та одразу ж навчаються надавати першу домедичну допомогу.

Ці навчання тривали два тижні. Професійні рятувальники поділилися з черницями азами своєї професії. Нараз незвична добровільна пожежна команда готова до боротьби з вогнем.

Однак жіночій команді штани одягати та носити взагалі заборонено, попередила ігуменя. Тому черниці працюватимуть у підрясниках.

– Штани не будемо одягати. У нас будуть спеціальні будуть підрясники, які не боятимуться вогню. Є така тканина, яка не плавиться, – розповіла ігуменя Свято-Троїцького Мотронинського жіночого монастиря Іларія.

Професійні рятувальники подарували черницям форму. Спорядження та відремонтоване пожежне авто передали у користування громаді.

За водія – місцевий житель Василь. Він допомагає монастирю у господарстві, тепер возитиме черниць на гасіння пожеж.

– Три рукави та пожежний ствол. Я ще не працював на таких машинах. На пожежній точно, – зазначив водій пожежного авто Василь Канюка.

Ідея створення пожежної команди виникла торік. Ігуменя Іларія проїздила полями у Чигирині та побачила вогонь на полі. Коли почала кликати на допомогу, то їй сказали, що немає ресурсу.

– І довелося матушці самій, організовуючи робітників, які в неї були, перепахувати ріллю з трактором. Щоб зупинити вогонь, який міг піти на ліс, – розповіла послушниця Христина.

У команді є п’ятеро добровольців: ігуменя (за командира), дві послушниці та два водії. Вони гаситимуть пожежі на території Медведівської громади, куди входять дев’ять населених пунктів. Звідси до найближчої професійної пожежної команди – відстань майже 20 км.

У Черкаській області є майже півтори тисячі добровільних пожежних команд. Вогнеборці у рясах – поки єдині в Україні.

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