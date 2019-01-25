Знайшли тільки лижі. На Драгобраті зник турист із Німеччини

В Україну сьогодні прийшов антициклон, який приніс сильні морози. Найхолодніше на півночі – до -15. Дороги державного значення в більшості областей засніжені. Проте проїхати можна скрізь – повідомляють в Укравтодорі. На сході – місцями ожеледиця, а на заході сніжить.

В Івано-франківській області через ожеледицю та сніг, що не припиняється, вантажівки буксують на кожному підйомі. Поліція відправляє фури в об’їзд.

Деякі залишаються стояти вздовж траси – їхати за такої погоди водії не ризикують. Лід на дорозі спричинив два десятки аварій. Вранці в пасажирський автобус в’їхав легковик. Обійшлося без жертв. У лікарні троє постраждалих.

Читайте: У центрі Києва утворився багатокілометровий затор (КАРТА)

А в горах на Закарпатті шукають туриста, громадянина Німеччини. Повідомлення про зникнення лижника на горі Драгобрат надійшло вчора ввечері. Поки знайшли лише лижі, які могли належати зниклому. Сьогодні до пошуків приєдналися громадські рятувальники, волонтери та мисливці – вони обходять будиночки лісників і вівчарів.

У міській раді переконують – сьогодні всі комунальні служби працюють у посиленому режимі. Зранку місто прибирали майже 80 одиниць техніки. На тротуари та дороги висипали півтори тонни солі та 8 тонн реагенту. Очищатимуть дороги без вихідних, завтра і в неділю.

До слова, потепління і снігопади: погода в Україні на вихідні.

Опубліковано Cічень, 25 в 17:39



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.