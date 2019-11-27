Знімав прийом і викладав на порносайт. Що загрожує лікарю гінекології в Одесі

У гінекологічному відділенні лікарні в Одесі, у приватному кабінеті ультразвукової діагностики прийом пацієнтів фільмувала прихована відеокамера, а записи публікували на іноземному сайті для дорослих. Інтимний ролик зі своєю участю знайшла одна із пацієнток лікаря й заявила до поліції.

Звичайний прийом пацієнтки в кабінеті ультразвукової діагностики може стати надбанням сайту для дорослих. Півтора року прихована камера знімала в кабінеті лікаря вищої категорії В’ячеслава Триполка. Той орендував кабінет в одеського онкологічного диспансеру.

Протягом півтора року на сайті постійно з’являлися нові відео, допоки одна з жінок випадково не впізнала себе й не звернулася до поліції. Нині двері кабінету зачинені, а телефон приймальні лікаря не працює.

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У медичному закладі запевняють, що лікар-діагностик винаймав приміщення в обласному департаменті охорони здоров’я й жодного стосунку до онкодиспансеру не має.

Поліцейські провели обшуки в кабінеті та вилучили приховану камеру, комп’ютер та жорсткі диски, на яких були відеозаписи. Та поки підозру не висунуто. Але і в онкодиспансері вже планують розірвати договір оренди з таким фахівцем.

На одеський скандал уже відреагували і в уряді. Міністр охорони здоров’я каже – лікаря позбавлятимуть ліцензії. Бо його дії неприпустимі.

Факти намагалися знайти лікаря, втім за юридичною адресою, за якою зареєстрований підприємець, чоловіка не знайшли.

У разі, якщо поліцейські доведуть провину лікаря, йому загрожує до 7 років позбавлення волі за статтею виготовлення та розповсюдження порнографічних матеріалів.

Факти ICTV раніше писали про те, що на Київщині чоловік знімав і продавав порно з власними дітьми.

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