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ЗНО 2020 стартувало з математики: як пройшло в умовах карантину і кого не допустили

Попри карантин в Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання. Розпочалося воно іспитом з математики, а завершиться 17 липня тестуванням з хімії. Цього року ЗНО особливе – з масками, дистанцією та антисептиками.

В одній зі шкіл Києва ніхто не тупцював на вході – за новими правилами, збираються абітурієнти за межами подвір’я. Учасники помітно нервували – про те, що ЗНО таки відбудеться не вірили до останнього.

Майже о десятій перші випускники зайшли на територію школи. Пропускали по десятеро, абітурієнти шикувалися біля позначок, соціальна дистанція дотримана. Списки з аудиторіями цьогоріч перемістили на вулицю, щоб не було натовпів у коридорах. На вході двоє медиків усім міряли температуру.

У закладі кажуть, що напередодні їх забезпечили усіма засобами захисту, дезінфекторами, є 2 тис. масок, аби учасники могли їх замінити впродовж трьох годин. Інструктори перевіряли документи і кожного окремо проводили до аудиторії.

Читайте: Не тільки документи: що брати з собою на ЗНО 2020

Та поки одних учасників реєструють, за воротами натовп з дітей та батьків – жодної соціальної дистанції. Кожному на запрошенні вказували конкретний час, коли приходити, але більшість цю вказівку проігнорували, – нарікають інструктори.

У п’яти учасників по всій Україні сьогодні виявили підвищену температуру, до тестування їх не допустили. Учасники, які не потрапили на тестування через підвищену температуру чи з іншої вагомої причини, зможуть скласти тест під час додаткової сесії – з 23 липня до 11 серпня. Таку можливість мають і випускники, які не змогли сьогодні дістатися пунктів тестування через повені.

Результати тестування з математики оприлюднять до 17 липня.

ЗНО у 2020 році розпочалося у четвер, 25 червня, і триватиме до 17 липня. Через запровадження карантину його було перенесено на літо. Раніше основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання з 11 предметів планувалася з 21 травня по 15 червня. Також МОН скасувало державну підсумкову атестацію для учнів 4 і 9 класів.

Президент Володимир Зеленський записав відео, у якому звернувся до учасників ЗНО 2020.Він зауважив, що через коронавірус українські учні закінчили школу без останнього дзвоника та випускного, однак нагадав про важливість використання масок та антисептиків.

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