ЗНО з біології 2021: як готували дітей, які склали на 200 балів

У Харкові чотири учні однієї гімназії склали ЗНО з біології 2021 на 200 балів. Такого результату в навчальному закладі ще не було. Готував школярів учитель Андрій Самойлов.

На його уроках завжди багато практики, а викладає матеріал педагог так, що допрацьовувати вдома щось зазвичай не доводиться, розповідають його випускники.

Зібрати макет серця для Єгора немов погратися в конструктор – знає, де розташовані клапани, яка в них функція і не плутається в складних назвах. Мріє стати лікарем, саме для цього, твердить, учив біологію.

Андрій Самойлов, викладач біології, намагається дітям не ставити одиниці, бо це погана мотивація. А ще дозволяє користуватися гаджетами на уроці, щоправда, тільки за темою заняття.

Мікробіолог за фахом, спершу викладав у виші, працювати з дітьми почав 10 років тому. Це складніше, твердить Самойлов, треба постійно тримати увагу підлітків, а це 5 годин біології на тиждень, не враховуючи факультативів. Тож багато уроків практичних, діти працюють із хімічними реактивами, навіть розтин раків і риби проводять. Та певен – 200-бальника робить не тільки це.

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