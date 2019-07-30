Зношене летовище та скляні люстри: чому аеропорт Франківська “застряг” у СРСР

Сезонний фактор впливає на багато галузей – туризм, сільське господарство, освіту, культуру, авіацію. Однак аеропорту в Івано-Франківську пощастило бути затребуваним в усі сезони. Взимку його штурмують лижники, влітку – любителі Карпат, тут щоденні рейси до Києва і кілька закордонних.

Загалом – це міжнародний аеропорт, однак такому статусу відповідає хіба що назва. Летовище ніби застигло в радянських часах: великі скляні люстри, ряди ще радянських крісел, старі гранітні стіни, жахливі під’їзди до летовища, всередині немає де випити кави чи перекусити – лише дві невеликі точки з чіпсами і печивом. Зал очікування перед польотом теж нагадує камеру утримування.

Дорогу до терміналу не ремонтували, схоже, давно, а готель, в якому доведеться зупинитись у разі скасування рейсу – має жалюгідний вигляд. Відпочинкових кімнат в терміналі немає. Такий занедбаний аеропорт на активному західному напрямку – ганьба і для центральної влади, і для місцевої.

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При такому занедбаному стані ціни на перельоти кусаються. З Києва квиток коштує 2700 грн. І чому так – відповісти не може ніхто. Міжнародний аеропорт Івано-Франківськ – комунальна власність обласної ради. Але 9 років тому летовище на 30 років передали в концесію приватній фірмі. Компанія натомість зобов’язалася інвестувати в аеропорт 50 млн грн. Куди вони пішли – невідомо.

Як рятуватиме ситуацію керівництво компанії не пояснило. Голова Івано-Франківська розуміє: якщо аеропорт не почнуть негайно відновлювати, його чекає повний занепад. Місто готове допомогти. Врятувати ситуацію міг би прихід іноземних компаній, зокрема лоукостерів, – переконані фахівці. Але їх сюди вперто не пускають.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що аеропорт Київ змінив правила та ввів новий тариф на паркування біля терміналу.

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