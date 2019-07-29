Знову в небо! Іл-76 передадуть військовим після ремонту

Миколаївський авіаремонтний завод НАРП готує до передачі військово-повітряним силам України відремонтований Іл-76. В ангарі та на майданчику підприємства ще чотири літаки для Збройних сил. П’ять років тому військові замовлення врятували завод від занепаду. Тепер фахівці готові розвиватись і опановувати ремонт цивільних літаків Боїнг.

Потужний військовий транспортник Іл-76 не літав 19 років. І вже у грудні після ремонту судно підніметься у небо. Згідно вимог міжнародної організації цивільної авіації, на ньому встановили сучасні прилади навігації і чорну скриньку, замінили зношені деталі.

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На миколаївському авіаремонтному підприємстві наразі одночасно ремонтують і модернізують п’ять військових літаків. Один з двох бомбардувальників Су-24 на завод приїхав на машині, бо не літав більше 10 років. Механіки зняли крила, хвіст, відправили на перевірку все обладнання, на обшивці з алюмінію ретельно шукають небезпечні тріщини. Інший літак Су-24 для розвідки – вже збирають.

Завод єдиний в країні відновлює старі бомбардувальники. Тут взялися відремонтувати літак-амфібію, що перевели до Миколаєва з Криму під час анексії. І навіть самі виготовляють деякі деталі до ще радянських літаків.

До слова, кілька десятків літаків з усієї України: на Черкащині пройшов авіафестиваль.

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