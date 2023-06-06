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Знущаються та шантажують: як росіяни змушують українців отримувати паспорти РФ

Паспортизація під дулами автоматів – на окупованому Запоріжжі та Херсонщині уже не вмовляють, росіяни перейшли до погроз. Відмовишся від російського паспорта – вимкнуть світло чи газ, відберуть машину, дитині не видадуть у школі атестат або ж, якщо захворієш, не приїде швидка.

Більше того, росіяни вдаються до терору. Влаштовують облави на села, вишукують тих, хто принципово не хоче брати російський паспорт, забирають до буцегарні, знущаються і б’ють. За український паспорт можна опинитися на підвалі.

На кожному з блокпостів окупанти вимагають російський паспорт. Запитують, чому його люди не беруть. І погрожують, що якщо з 1 червня побачать людей з українським паспортом, то його просто рватимуть.

Під тотальним тиском і ті українці, які працюють у комунальній сфері чи у лікарнях. Їм погрожують звільненням, не виплачують грошей.

За словами міського голови Мелітополя Івана Федорова, росіянам необхідно у своїй пропаганді розповідати, що вони захищають російське населення, тому їм потрібна ця паспортизація. Також, вони таким чином намагаються приєднати якомога більше людей до свого злочину, який вони чинять на тимчасово окупованих територіях.

Аби потім залякувати: мовляв, прийдуть ЗСУ, вас вважатимуть зрадниками. Окупантам потрібне гарматне м’ясо. І паспортизація – один з підходів до поповнення окупаційного війська.

Війна в Україні, Громадянство РФ, Паспорт, паспорт України, Росія, РФ
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