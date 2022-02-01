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Зняття обмежень на транзит і перетин кордону: про що домовилися міністри України та Польщі

Юля Захарченко редакторка стрічки

Про налагодження транзиту та перетину кордону домовились напередодні міністри інфраструктури України та Польщі Олександр Кубраков та Анджей Адамчик.

В Офісі президента України відбулась зустріч, де погодили текст спільної заяви. Зокрема, сторони домовилися якнайшвидше скасувати обмеження на транзит вантажних вагонів залізничного транспорту через Україну до Польщі.

Фото: Depositphotos

Також сторони пообіцяли одна одній суттєво збільшити кількість дозволів на міжнародні вантажні автомобільні перевезення та переглянути міжурядові угоди про автоперевезення від 1992 року.

– Це дуже добре, що ми зустрічаємося за такий короткий час після зустрічі наших президентів. Ми впевнені, що можемо домовитися в усіх питаннях. Дуже плідно попрацюємо, – зазначив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Крім того, Україна та Польща мають розробити спільний план дій, щоб підвищити ефективність роботи автомобільних міжнародних пунктів пропуску. Усі заходи планують здійснити вже у лютому 2022 року.

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