Зняття обмежень на транзит і перетин кордону: про що домовилися міністри України та Польщі

Про налагодження транзиту та перетину кордону домовились напередодні міністри інфраструктури України та Польщі Олександр Кубраков та Анджей Адамчик.

В Офісі президента України відбулась зустріч, де погодили текст спільної заяви. Зокрема, сторони домовилися якнайшвидше скасувати обмеження на транзит вантажних вагонів залізничного транспорту через Україну до Польщі.

Також сторони пообіцяли одна одній суттєво збільшити кількість дозволів на міжнародні вантажні автомобільні перевезення та переглянути міжурядові угоди про автоперевезення від 1992 року.

– Це дуже добре, що ми зустрічаємося за такий короткий час після зустрічі наших президентів. Ми впевнені, що можемо домовитися в усіх питаннях. Дуже плідно попрацюємо, – зазначив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Крім того, Україна та Польща мають розробити спільний план дій, щоб підвищити ефективність роботи автомобільних міжнародних пунктів пропуску. Усі заходи планують здійснити вже у лютому 2022 року.

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