Зникаючі фарби і водні знаки: як виглядають бюлетені на виборах 2019

До виборів президента, які відбудуться 31 березня, надруковано вже 90% бюлетенів.

На поліграфкомбінаті Україна нині працює цілодобово у три зміни. Цього року процес більш складний, бо бюлетень довгий як ніколи.

Якщо скласти всі виборчі бюлетені – буде майже 24,5 тисячі кілометрів. Це як від Києва до Монтевідео, столиці Уругваю. А площа всіх – 5 квадратних кілометрів, це 70 футбольних полів.

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Папір використовують український Малинської фабрики. На бюлетені його піде рекордно багато – майже 434 тонни. Це понад півсотні вантажівок. І головне, бюлетені мають суперзахист, запевняють виробники.

– Ми нарахували 10 ступенів захисту. По-перше, папір з водяним знаком. На просвіт ви можете побачити напис – вибори президента України. Захисні фарби, які видно під ультрафіолетом.

До слова, національний екзит-пол оприлюднить попередні результати голосування у першому турі виборів президента України ввечері 31 березня.

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